أمريكا تعلّق مساعدات أمنية لباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أنها قررت وقف مساعدات أمنية مخصصة لباكستان، حتى تتخذ إسلام آباد إجراءات ضد حركة طالبان، وشبكة حقاني، اللتين ترى واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة.

وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: “اليوم بوسعي التأكيد أننا علّقنا مساعدات أمنية لباكستان في الوقت الراهن فقط، حتى تتخذ حكومة باكستان إجراءً حاسمًا ضد جماعات، منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. نحن نعتبرها (الجماعات) مصدرًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، كما أنها تستهدف أمريكيين”.

وأضافت ناورت أنه “لا يمكنها ذكر رقم محدد للمساعدات المجمدة؛ لأن الإدارة الأمريكية لا تزال تقيّم أنواع المساعدات التي يشملها القرار”.

وأشارت إلى أن “بعض المساعدات ربما تستمر، إذا اتخذت إسلام آباد إجراءً حاسمًا ضد الجماعتين”.