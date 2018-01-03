إيرلندا.. مقتل شخص وإصابة اثنين بحادث طعن والشرطة تعتقل شابًا مصريًا

لقي شخص حتفه طعنًا وأُصيب اثنان آخران اليوم الأربعاء بهجوم في مقاطعة كاونتي لوث، شمال شرق إيرلندا، بحسب قناة “آر تي إي” الإيرلندية التلفزيونية.

ووقع الحادث على طريق أفينتو رود، في بلدة داندالك، في حين تحاول الشرطة معرفة دوافع الهجوم، بعد اعتقال شخص مصري كمشتبه به، بحسب القناة.

وقالت صحيفة آيريش تايمز على موقعها الإلكتروني إن القتيل يبلغ من العمر 24 عامًا ويدرس في معهد داندالك للتكنولوجيا، وتوفي بطعنات في الظهر وتوفي على الفور في الشارع، قرب المعهد في حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأفادت قناة “آر تي إي” بأن القتيل ياباني، وأن إصابات الشخصين الآخرين، وهما إيرلنديان، ناجمة عن قضيب حديدي، وتعرضا للهجوم في موقعين آخرين في سي تاون.

وقالت آي تي إي، إن الشرطة الإيرلندية اعتقلت شخصًا مصريًا، 18 عامًا، للاشتباه بارتكابه جريمة قتل، وإنه محتجز في مركز شرطة داندالك حيث يجري استجوابه.

وتحاول الشرطة معرفة دافع الهجوم، وما إذا كان هجومًا مخططًا له.

ونقلت “آيريش تايمز” عن متحدث باسم الشرطة قوله “إنه تم اعتقال شخص واحد وتم احتجازه في مركز شرطة داندالك”

وقامت الشرطة بتطويق ثلاث مناطق هي آفينيو رود،إنر ريليف رود وسي تاون.