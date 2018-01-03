الأمم المتحدة تدعو إيران لكبح جماح قوات الأمن

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إيران، اليوم الأربعاء، لكبح جماح قوات الأمن بهدف تفادي تأجيج العنف، واحترام حقوق المحتجين في حرية التعبير، والتجمع بشكل سلمي.

وقال الأمير زيد في بيان له ” إن أكثر من 20 شخصًا قتلوا، واعتقل المئات في جميع أنحاء إيران خلال الأسبوع الأخير، وحثّ السلطات الإيرانية على إجراء تحقيقات مستفيضة ومستقلة وموضوعية في كل أعمال العنف التي وقعت”.

وأضاف أن من “حق المحتجين أن يجدوا آذانًا صاغية، وإنه ينبغي أن تبذل السلطات جهدًا لضمان أن تتعامل قوات الأمن بطريقة مناسبة، ووفق الضرورة وتتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي”.