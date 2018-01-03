المقاومة الإيرانية: الانتفاضة مستمرة حتى إسقاط النظام

قال مهدي عقبائي، عضو “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، إن ما وصفها بالانتفاضة العارمة المستمرة منذ نحو أسبوع في البلاد ستسمر حتى إسقط “نظام الملالي”.

وأضاف في بيان صحافي أن “تظاهرات المواطنين مستمرة في مدن إيرانية كثيرة، حيث اشتبك المتظاهرون الذين رفعوا شعارات مناهضة للنظام مع قوات الأمن في بعض المناطق”.

ودعا عقبائي مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى “إدانة الجريمة ضد الإنسانية من قبل الملالي الحاكمين في إيران، واتخاذ خطوات دولية فاعلة للتصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني”.

واختتم عقبائي بالقول: “هذه الانتفاضة العارمة ستبقى مستمرة بعزيمة وإرادة الشعب الإيراني وبالجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق حتى إسقاط النظام”.