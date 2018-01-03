أردوغان يجري مكالمة دعم لروحاني في مواجهة الاحتجاجات

أعلنت مصادر في مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الوقت الذي أكدت الحكومة التركية معارضتها لـ”تغير السلطة بالطرق المخالفة للدستور والقوانين”.
وذكرت المصادر أن “الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ إردوغان في مكالمة هاتفية أنه يأمل أن تنتهي الاحتجاجات في إيران، في غضون أيام قليلة”.
وأضافت المصادر، أن إردوغان قال خلال المكالمة إن “روحاني اتخذ موقفًا ملائمًا، بقوله إنه يجب ألا ينتهك المتظاهرون القانون أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي”.
جاء ذلك في معرض تعليقه على المظاهرات المناهضة للنظام في إيران، عبر حسابه على موقع “تويتر”.
وأشار بوزداغ إلى أن تركيا تتابع عن كثب، الأحداث التي تشهدها إيران، مشيرًا إلى أنها تولي أهمية لحفظ الهدوء والسلم والاستقرار في إيران.
وأضاف أن “الهدوء والسلم والاستقرار في إيران، مهم بالنسبة إلى إيران وشعبها والمنطقة”. موضحًا أن “وقوع أزمات أو فوضى أو نزاعات في إيران، سيلحق الضرر بها، وبشعبها، والمنطقة”.
ودعا الحكومة والشعب الإيراني: “للتحرك بحكمة وحذر، أمام التحريض والاستفزازات المخطط لها، بهدف المحافظة على الهدوء، والسلم، والاستقرار في البلاد”.