أردوغان يجري مكالمة دعم لروحاني في مواجهة الاحتجاجات

أعلنت مصادر في مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الوقت الذي أكدت الحكومة التركية معارضتها لـ”تغير السلطة بالطرق المخالفة للدستور والقوانين”.

وذكرت المصادر أن “الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ إردوغان في مكالمة هاتفية أنه يأمل أن تنتهي الاحتجاجات في إيران، في غضون أيام قليلة”.

وأضافت المصادر، أن إردوغان قال خلال المكالمة إن “روحاني اتخذ موقفًا ملائمًا، بقوله إنه يجب ألا ينتهك المتظاهرون القانون أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي”.