بعد أن انتقد نشطاء صمته.. ظريف يغازل الشعب الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الأمن والاستقرار في بلاده يعتمدان على الشعب، في مغازلة لجموع الشعب الذي تتزايد رقعة الاحتجاجات في صفوفه ضد الحكومة والنظام في طهران.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ظريف قوله إن “أمن واستقرار إيران يعتمدان على شعبها، وعلى عكس شعوب الأصدقاء الإقليميين لترامب”.

وكتب الوزير، في تغريدة عبر تويتر، أن “الشعب الإيراني يملك حق التصويت والاعتراض، وسوف نقوم بالدفاع عن هذه الحقوق التي اكتسبت بشق الأنفس، ولن نسمح للمتربصين أن يدمروها من خلال العنف والتدمير”.

وكان نشطاء قد انتقدوا صمت ظريف عن قمع الاحتجاجات على اعتبار أنه يروج نفسه لدول غربية كإصلاحي يدعم حرية التعبير والتعددية.

وكانت آخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنيًا على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.