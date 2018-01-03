وزير إيراني: عدد الطلاب الجامعيين المعتقلين غير معروف

قال وزير إيراني، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المعتقلين من طلاب الجامعات، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده منذ أيام، والتي تتسع رقعتها يومًا بعد آخر.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية عن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، منصور غلامي، القول إنه لا يملك إحصائيات دقيقة حول عدد الطلاب الجامعيين المحتجزين لدى السلطات الأمنية؛ بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضاف الوزير غلامي أن “بعض الطلاب الجامعيين الذين اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة قد أفرج عنهم، لكنه حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الطلاب المحتجزين”.

وكان مسؤول حكومي في إدارة طهران صرح، أمس الثلاثاء، بأنه “تم خلال الأيام الثلاثة الماضية اعتقال 450 شخصًا في العاصمة”، غير أن نائب حاكم طهران لم يوضح الهويات في إحصاءاته، ولم يقل إن من بين المحتجزين بعض الطلاب.

ومن جانبها، طالبت مجالس النقابات الطلابية في إيران، وزير العلوم منصور غلامي “بالإفراج الفوري وغير المشروط دون كفالة عن الطلاب الجامعيين المحتجزين”.

وأضافت أن “تكرار الحوادث الأمنية، والاستدعاء والضغوط، واعتقالات الطلاب الآخرين، أو الافتقار إلى الحماية من الأكاديميين، ودخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي، سيشكك في أي شرعية لوزارة التعليم العالي”.

وأعلنت مجالس النقابات الطلابية، عن عزمها الكشف عن أسماء الطلاب المحتجزين وتقديمها إلى الوزير منصور غلامي.

وكانت جامعة طهران، من أوائل الجامعات التي خرج طلابها في تظاهرات هتف خلالها المشاركون بشعارات احتجاجية ضد النظام والحكومة.

وقالت مصادر صحفية إن “قوات الأمن قامت بإغلاق مداخل الجامعة، ومنعت الطلاب من الخروج منها يوم السبت الماضي، وقامت باعتقال المئات منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة”.