في ظل الاحتجاجات المتصاعدة.. أزمة في الإنترنت بإيران

في ظل الأزمة المتصاعدة التي تشهدها إيران، تراجعت سرعة الإنترنت بنحو 50% في أغلب مناطق البلاد، فيما حجبت الخدمة لساعات عن بعض المدن، وفق ما أفاد موقع إيراني معني بأخبار التكنولوجيا اليوم الثلاثاء.

وقال موقع “زميت” الإيراني إن “سرعة الإنترنت تراجعت بشكل كبير، ووصلت إلى نسبة 50% منذ مساء أمس الإثنين”، مشيرًا إلى أن “الكثير من الإيرانيين لم يتمكنوا من دخول الشبكة فضلًا عن حجب كامل لبرامج تجاوز الحجب (VPN)”.

من جانبه اعتذر وزير الاتصالات الإيراني، محمود جهرمي، عن “المشاكل التي عانت منها شبكة الإنترنت”، بالإضافة إلى “القيود المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها التلغرام وانستغرام”.