واشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين مشاركين في “قمع” الاحتجاجات

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق اندرو بيك، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تفرض عقوبات إضافية على المسؤولين الإيرانيين الذين يشاركون في قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام.

وقال اندرو بيك، في تصريح لـ”إذاعة صوت أمريكا”، التابعة للمعارضة الإيرانية: إنه “من الممكن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الإيرانيين الذين يقمعون الاحتجاجات الشعبية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحاول تقديم دعم إلى ما وصفه بـ “حلفائهم في الداخل الإيراني الذين يواصلون الاحتجاجات”.

وتؤيد الولايات المتحدة الاحتجاجات الشعبية في إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن “وقت تغيير النظام في إيران قد حان”، “وإن الشعب الإيراني “تواق إلى الحرية”.

وتشهد إيران منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مظاهرات احتجاجية على سياسة الحكومة الاقتصادية وغلاء المعيشة، حيث واجهتها السلطات الإيرانية بالقمع، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين.