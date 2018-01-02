قائد بالحرس الثوري متوعدًا المتظاهرين: الليلة سنتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الاحتجاجات

قال نائب قائد مقر “ثار الله” التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل كوثري، إنه سيتم اتخاذ قرار حاسم في حال استمرار الوضع الأمني الراهن بالعاصمة طهران، مشيرًا إلى أن القرار سيتخذ اليوم الثلاثاء لمواجهة من وصفهم بالمحرضين على العنف ومثيري الشغب.

وأوضح العميد كوثري في مقابلة تلفزيونية أنه “سيتم اتخاذ قرار حاسم من قبل صناع القرار في حال استمرار انعدام الأمن في طهران”، مضيفًا أن “مقر ثار الله لم يتدخل حتى اللحظة ضد المشاركين في الاحتجاجات والاضطرابات في طهران”.

واعتبر كوثري أن المسؤولية الآن تقع تمامًا على عاتق قوات الشرطة بالإضافة إلى بعض العناصر من قوات التعبئة (البسيج) وهي قوات تابعة للحرس الثوري.

وأكد القائد بالحرس الثوري أن مقر ثار الله مستعد للمساعدة في حال طلب منه التدخل لإنهاء الاضطرابات ووضع حد للاحتجاجات المتصاعدة والتي تمددت إلى العاصمة طهران.

وكان المتحدث باسم قوات الحرس الثوري العميد رمضان شريف، قال مساء الاثنين، إن الأوضاع في طهران وباقي المدن تحت السيطرة، مشيرًا إلى عدم وجود أي حاجة لتدخل قوات الحرس الثوري في الأحداث الجارية.

وقال العميد رمضان شريف إن “قوات الشرطة والأمن الداخلي تقوم بواجبها بشكل جيد مع دعم من قوات التعبئة (البسيج) في بعض مناطق العاصمة طهران وباقي المدن الأخرى”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت اليوم الثلاثاء، إن عدد ضحايا المواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين ارتفع إلى نحو 22 قتيلاً في عموم البلاد بينهم 11 شخصًا بمحافظة اصفهان وسط البلاد.