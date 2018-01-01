مشاهير الفن في إيران يؤيدون الاحتجاجات‎ الشعبية

أعلن أربعة من مشاهير الفن والتمثيل في إيران تأييدهم للاحتجاجات الشعبية، المستمرة في البلاد لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بإصلاح الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد المالي وإنهاء البطالة والفقر التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وقالت الفنانة والممثلة البارزة، مهناز أفشار، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “هذا صوت الشعب الذي يحتج، ولا يمكن الرد على أصوات الاحتجاج بالهراوات والغاز المسيل للدموع”.

بدورها، قالت الممثلة، تهيمنه ميلادي، إنها تعارض استهداف الممتلكات العامة والعنف “لكنني بنفس الوقت أرفض اتهام هذه الاحتجاجات بأن أيادي أجنبية تحركها”، مضيفة أن “هذه الاحتجاجات التي تشارك فيها مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية تعبّر عن غضبها”.

وتابعت ميلادي أن “الشعب والمواطن يطالب باحترام حقوقه وتوفير فرص الحياة الكريمة”، مؤكدة أنها تدعم هذه الاحتجاجات السلمية.

من جانبها، قالت الممثلة، بريناز إيزديار، في حسابها عبر “انستغرام” إن “الأوضاع الاقتصادية في هذه الأيام لا يمكن تحمّلها، ويا ليت بدلاً من إخماد صوت الاحتجاجات، الإسراع في التفكير بحال الناس الذين يعيشون تحت وطأة أوضاع مزرية”.

وفي سياق متصل، أعلن المخرج السينمائي والممثل البارز، حميد فرخ نجاد، مستدلًا على دعمه للاحتجاجات بحديث عن النبي الكريم (ص) قائلاً إن “الملك يبقى مع العفو ولا يبقى مع الظلم”.

وأضاف فرخ نجاد أن “الاحتجاجات من حقنا، ويجب علينا أن نقف بوجه الذين يرفضون احتجاجاتنا ويحاولون جرّها للعنف من أجل تحقيق مآربهم”، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء دعوات استهداف الممتلكات العامة وحرف مسار الاحتجاجات السلمية.