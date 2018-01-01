التلفزيون الرسمي الإيراني يعترف بمقتل 10 متظاهرين

أعلن التلفزيون الرسمي في إيران، اليوم الإثنين، أن 10 أشخاص من المشاركين في التظاهرات التي انطلقت قبل أيام احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في البلاد، قتلوا برصاص الأمن خلال التظاهرات.

وشددت وزارة الداخلية الإيرانية على أنها لن تسمح باستمرار التظاهرات وسط تحذيرات من وزيرها حذر فيها من أن “الحكومة ستتصدى “لمن يستخدمون العنف، ويثيرون الفوضى”.

وقُتل 8 متظاهرين، في مسيرات احتجاجية انطلقت، مساء الأحد، في مدينة “الأحواز” الإيرانية، فيما فرضت السلطات حصارًا شاملًا على بلدة “إيذج”، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية إيرانية.

واشتدت وتيرة الأحداث في رابع أيام التظاهرات أمس، حيث نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه لموقع تابع للحرس الثوري الإيراني قام المتظاهرون بحرقه اليوم خلال الاحتجاجات.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، الأحد، أن المتظاهرين تمكنوا من استهداف مبنى محافظة آراك وسط البلاد، الليلة الماضية، بينما نفت السلطات الحكومية صحة هذه التقارير.