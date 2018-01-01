وزير الدفاع الإيراني يحذر المتظاهرين من “استهداف الأمن القومي”

حذر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الاثنين، المتظاهرين من مواصلة ما وصفه بـ”استهداف الأمن القومي والتشجيع على التجمع والاضطرابات” في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية عن حاتمي قوله، خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين والخبراء في وزارة الدفاع، إنه “يجب أن نهزم مؤامرات الأجانب بالتضامن والوحدة”، في إشارة إلى الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن “شعبنا المحبوب أظهر خلال العقود الأربعة الماضية، أنه كان دائمًا وسيظل يؤكد حقوقه بالأساليب القانونية”، مشيراً إلى أنه “يمكن متابعة السلام والأمن والنظام في إطار القانون”.

واعتبر أن “الاحتجاجات التي تشهدها البلاد محاولة لتقويض نظام الجمهورية، عبر تحريض الناس وتشجيعهم على التجمع والاضطرابات”.

وشدد على أن “الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، تحاول حل مشاكل الشعب والاستجابة لاحتياجاته”.

وتشهد المدن الإيرانية منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية عارمة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعدم هدر الأموال بإرسالها إلى النظام السوري والحوثيين وحزب الله.