في تهديد جديد.. زعيم كوريا الشمالية يكشف عن مكان وجود الزر النووي

دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الاثنين، بلاده إلى تعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ البالستية، ما يظهر عزمه على تحقيق طموحاته العسكرية رغم المعارضة الدولية.

وقال كيم جونغ اون في رسالة بمناسبة حلول العام الجديد: “علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها”.

وأضاف: “الزر النووي موجود دائمًا على مكتبي. على الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازًا بل الواقع”.

وجدد تأكيده على أن “بلاده باتت قوة نووية، وأنها قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة وهي تملك قوة ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار”.

في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلن قائد أركان الجيش الأمريكي الأسبق مايك مولن أن الولايات المتحدة “لم تكن يومًا أكثر قربًا من حرب نووية مع كوريا الشمالية كما هي الآن”، معتبرًا أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاع أجواء خطيرة للغاية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تعهد الأربعاء الماضي “بإبقاء الضغوط على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي”.

وفرض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ15، مشروع القرار الأمريكي الذي ينص أيضًا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، إلى بلدهم الذين يشكلون مصدر دخل رئيسيًا لنظام كيم جونغ اون.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخًا قادرًا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.