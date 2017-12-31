الجهات الأمنية تغلق محطات المترو وسط طهران (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن سلطات الأمن في العاصمة طهران، أغلقت محطة المترو الواقعة وسط المدينة، على إثر الاحتجاجات التي انطلقت مساء اليوم في العاصمة ومناطق متفرقة من البلاد، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.

ونقل موقع ilna عن محسن محمديان مدير العلاقات العامة لمترو طهران، قوله: “تم إغلاق اثنتين من محطات المترو في طهران لدواعٍ أمنية”، في حين اعتبره ناشطون محاولة للحيلولة دون تدفق مزيد من المحتجين إلى محيط جامعة طهران.

وواصل المتظاهرون الإيرانيون، اليوم الأحد، احتجاجاتهم التي دخلت يومها الرابع، رغم التهديدات والوعيد الذي أطلقته السلطات، لإنهاء أسوأ اضطرابات في البلاد منذ العام 2009.

واحتشد عشرات المتظاهرين اليوم أمام المدخل الرئيسي لجامعة طهران، وقامت قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة لتفريقهم، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الداخلية الإيرانية تحذيرات مشددة، بأنها ستتصدى “لمن يستخدمون العنف ويثيرون الفوضى”.