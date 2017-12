عاجل.. مقتل شرطي و إصابة 7 في إطلاق نار بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بمقتل شرطي و إصابة 7 آخرين، بينهم 5 من عناصر الشرطة، في إطلاق نار صباح يوم الأحد في مدينة دنفر في ولاية كولورادو، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب شرطة مقاطعة دوغلاس كاونتي.

وقالت شرطة دوغلاس كاونتي، في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر” إن المشتبه به لقي حتفه ولم يعد يشكل تهديداً، وقالت أن مدى خطورة اصابات رجال الشرطة غير معروف.

وهناك مدنيان اثنان على الأقل بين المصابين في الحادث.

وقالت شرطة دوغلاس كاونتي في تغريدة على “تويتر”، إن 5 من عناصر الشرطة أصيبوا في اطلاق النار على يد المشتبه به. نؤكد وفاة شرطي واحد. ويعتقد أن المشتبه به قد مات ولم يعد يشكل تهديدا.”

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS

— DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017