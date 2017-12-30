جريحان إثر إطلاق نار وسط موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، السبت، إصابة شخصين إثر حادث إطلاق نار في شارع “نيكولسكايا”، الذي يبعد بنحو 300 متر عن الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ضابط في دائرة الصحافة التابعة للوزارة (لم تسمًه) قوله إن في حوالي الساعة 22:32 بتوقيت موسكو (19:32 ت.غ) تم الإبلاغ عن مشاجرة في شارع “نيكولسكايا”.

وأضاف الضابط أن “البيانات الأولية تشير إلى وقوع شجار بين مواطنين شهد إطلاق نار من جهة مجهولة؛ حيث أصيب شخصان (لم يحدد مدى إصابتهما)، وهرب الفاعل من مكان الحادث”.

وأكد أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

وحسب المصدر ذاته، تم نقل المصابين إلى المشفى (لم يذكر اسمه)، وجار البحث عن المشتبه به في إطلاق النار.