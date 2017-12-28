السفارة الأمريكية في أنقرة تعلن رفع القيود المفروضة على خدمات التأشيرات‎

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، إنها رفعت كل القيود المفروضة على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورًا.

وقالت السفارة في بيان:”بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمني تحسَّن بشكل كافٍ يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا”.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء الهجرة”.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.

وجاء التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز”، الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.