إيران.. مظاهرات ضد النظام تهتف بالموت لـ “الديكتاتور” وروحاني (فيديو)

خرج الآلاف في عدة مدن إيرانية في احتجاجات، يوم الخميس، وهتفوا بشعارات ضد النظام، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني، في احتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، خاصة مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، والتي تعد ثاني أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في إيران ومركز محافظة خراسان رضوي.

وأطلق سكان مشهد، الذين يحتجون على تفشي ارتفاع تكاليف المعيشة، وكانت هناك هتافات غاضبة من “الموت إلى الديكتاتور” و “الموت لروحاني”.

وهتف المتظاهرون أيضًا ” أترك سوريا، فكّر بحالنا ” و” لا غزة ولا لبنان .. افدي روحي لإيران” و”لا تخافوا ونحن جميعا معا”.

وخرجت احتجاجات مماثلة في مدن يزد و نيشابور وشاهرود وكاشمر أيضًا.

وفي مشهد هاجمت قوات أمن الدولة المتظاهرين.

يذكر أن السيدة مريم رجوي، في رسالة بمناسبة بدء العام الدراسي في إيران، حثت الشعب الإيراني، خاصة طلبة الجامعات قائلة: ”عليكم أن تحاصروا هذا النظام البائد بتصعيد احتجاجاتكم ومقاومتكم. إن سرّ المقاومة، كما قال مسعود رجوي، يكمن في رسم حدود صارمة لاتقبل المساومة مع ولاية الفقيه، فقاطعوا كل من يساوم هذا النظام”.

وأضافت “عليكم تأسيس مراكز العصيان والمقاومة باستخدام بارع لبيئتكم المعيشية والدراسية من أجل إقامة ألف أشرف، العالم الحديث الذي يحطّم نظام ولاية الفقيه هو عالم الحرية والمساواة والقيم المنبعثة منها. وهذا هو المقصد، ولو أنه كبير ورائع ولكنه يمكن الوصول إليه. ادعوكم جميعًا إلى الانتفاضة من أجل الوصول إليه.“