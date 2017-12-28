الهند تختبر بنجاح صاروخًا اعتراضيًا “أسرع من الصوت”

أطلقت الهند، اليوم الخميس، بنجاح صاروخًا اعتراضيًا محلي الصنع يتجاوز سرعة الصوت من قاعدة “تشانديبور” بولاية “أوريسا” شمال شرقي البلاد.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” المحلية عن مصادر بوزارة الدفاع (لم تسمًها) أن الهند نجحت في هذه التجربة.

وقالت المصادر إن الصاروخ قادر على اعتراض أي صاروخ باليستي يأتي على ارتفاع منخفض يصل إلى 30 كيلومترًا.

ووصفت المصادر هذه التجربة بأنها “نجاح كبير” للجيش الهندي.

وأضافت أن الصاروخ، وهو من طراز “بريثفي”، يبلغ طوله 7.5 متر، ومزود بنظام ملاحة وكمبيوتر ذي تكنولوجيا عالية، موضحة أن الصاروخ مزود أيضًا برادارات متطورة وقاعدة بيانات آمنة تمكنه من تتبع مسارات الصواريخ واعتراضها.

وفي 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت الهند اختبارًا ناجحًا لصاروخ مجنح محلي الصنع من طراز “نيربهاي” من قاعدة تشانديبور.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان آنذاك أن “الإطلاق التجريبي حقق جميع أهداف المهمة، بدءًا من الإطلاق وحتى التحليق، معززًا الثقة لدى علمائنا”.