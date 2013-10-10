اعتقال الرئيس الباكستاني السابق مشرف

روالبندي - أعادت باكستان اعتقال الرئيس السابق برويز مشرف، الخميس، بعد اتهامات له بأنه مسؤول شخصياً عن مقتل أكثر من 100 شخص عندما أمر القوات الخاصة (الكوماندوز) باقتحام الجامع الاحمر عام 2007.

وجاء الاعتقال بعد الإفراج عن مشرف بكفالة في ثلاث قضايا أخرى وبعد أن قال محاميه إنّ بامكان مشرف مغادرة البلاد.

وقدّمت شكوى ضد مشرف في قضية المسجد الأحمر الشهر الماضي بأوامر من أحد القضاة. وقال قائد الشرطة محمد رضوان إنّ مشرف متهم لكن لم يوجه إليه الاتهام رسميا.

وجاء اعتقاله كسراً لتقليد بعدم القبض على قادة الجيش حتى بعد أن يغادروا مناصبهم.