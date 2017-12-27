بدء أكبر عملية تبادل سجناء بين كييف وانفصاليين موالين لروسيا منذ 2014‎

بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا وسلطات كييف اليوم الأربعاء عملية تبادل سجناء، يمكن أن تشمل 380 شخصًا في شرق البلاد الانفصالي، وهي الأكبر خلال أربع سنوات من النزاع في البلاد.

وأفادت وكالة فرانس “أن مجموعة أولى من 15 سجينًا أوكرانيًا نقلوا بوساطة حافلة، ووصلوا الى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف”.

وأعلنت نائبة رئيس البرلمان أيرينا غيراشتشنكو، التي كانت متواجدة في المكان، وشاركت في المفاوضات التي أفضت الى التبادل، أن السجناء الذين نقلوا كانوا معتقلين من قبل “جمهورية” المتمردين المعلنة من جانب واحد في لوغانسك.

وبحسب المصدر “سيُسلّم الانفصاليون الأربعاء كييف 74 سجينًا أوكرانيا معتقلين لدى الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد في لوغانسك ودونيتسك مقابل 306 معتقلين لدى السلطات الأوكرانية”.

وهذه هي أول عملية تبادل سجناء منذ 15 شهرًا بين الطرفين، وجرت على خط الجبهة قرب مدينة هورليفكا، على بعد 40 كم شمال شرق دونيتسك.

وتأتي هذه العملية قبل أيام من عيد رأس السنة وكذلك عيد الميلاد الارثوذكسي الذي يُحتفل به في الـ7 من كانون الثاني/يناير، وأصبحت ممكنة بعد مفاوضات طويلة، شملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بترو بوروشنكو، بتدخل من بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية كيريل.

ويشكل الإفراج عن سجناء نقطة أساسية في اتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في شباط/فبراير 2015 لإنهاء هذا النزاع الدائر منذ نيسان/ابريل 2014 بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين، بحسب كييف والغرب، من قبل موسكو التي تنفي ذلك.