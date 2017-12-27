عواصف ثلجية قوية تضرب شمال ووسط اليابان

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن عواصف ثلجية ورياحًا قوية ضربت شمال ووسط اليابان ، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتعطيل حركة المرور.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) وصحيفة “هوكايدو شيمبون” أن نظام الضغط المنخفض تسبب في سقوط ثلوج تراوح سمكها بين 50 إلى 70 سنتيمترًا أمس الثلاثاء في بحر اليابان والمناطق الساحلية ومقاطعة ناجانو و30 سنتيمترًا في قرية أوتوينيبو في جزيرة هوكايدو.

وأصيب أكثر من 12 شخصًا في حوادث مرورية جراء العواصف الثلجية في هوكايدو.

وتسبب ارتفاع الأمواج والرياح القوية في سقوط منارة ارتفاعها 16 مترًا في ميناء روموي بالجزيرة.

وتم إلغاء عشرات الرحلات وحوالي 400 خدمة قطارات في هوكايدو وفى المناطق الساحلية باليابان الثلاثاء.