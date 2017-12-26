إيران.. جماعة “ري استارت” تحرق مقرًا لقوات “الباسيج” قرب وزارة الاستخبارات في طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن جماعة تطلق على نفسها “ري استارت” أو “عبدة الشيطان”، أقدمت على حرق مقر تابع لقوات التعبئة (الباسيج)، التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران.

وقال موقع “آمد نيوز” الإخباري الإيراني: إن “جماعة ري استارت أقدمت في وقت متأخر من مساء يوم أمس على إحراق مقر قوات التعبئة (الباسيج) في شارع إيران وسط العاصمة طهران”، مضيفًا أن “المقر الذي تم إحراقه بالنار يقع بالقرب من أحد مقار وزارة الاستخبارات، وتسكن بالقرب منه هناك مجموعة من مسؤولي النظام”.

وكان زعيم جماعة “عبدة الشيطان”، محمد حسيني، المذيع السابق في التلفزيون الحكومي الإيراني، هدد أول أمس الأحد، باستهداف وحرق جميع محطات الوقود في إيران، في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار البنزين.

وقال حسيني، في تغريدة على حسابه في موقع “تلغرام”، إنه “يحذر الحكومة الإيرانية والحرس الثوري من مغبة الإقدام على رفع أسعار الوقود في موازنة العام الإيراني القادم، الذي يصادف في 21 مارس/آذار المقبل”.

وأضاف حسيني “أنه سينتقم للشعب الإيراني من الحكومة إذا أقدمت على رفع أسعار الوقود”، معتبرًا أن ما تقوم به جماعة (ري ‌استارت)، هي للدفاع عن حقوق الشعب.

وكان زعيم الجماعة هدد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، باستهداف المساجد والمباني الإدارية والمصارف والحافلات وأي مؤسسة تابعة للحكومة والنظام.

وفي الشهر الماضي، استهدف أتباع جماعة “عبدة الشيطان” مسجدين في طهران ومدينة تبريز، كما تمت مهاجمة مجموعة من المصارف الحكومية.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، قالت الشرطة إنها قبضت على 13 شابًا وفتاة من الجماعة نفسها، أثناء اجتماعهم في مطعم وسط العاصمة طهران، وقالت إنهم شباب وفتيات.