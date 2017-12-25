نجاد يهاجم روحاني ويصفه بـ”الغاصب”

هاجم الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، السياسة التي يتبعها سلفه الرئيس الحالي حسن روحاني، واصفًا الأخير بأنه “رجل غاصب لحقوق الشعب الإيراني”.

وقال نجاد في خطاب أمام جمع من الطلبة الجامعيين بطهران، اليوم الإثنين، إن “أي مسؤول يرفضه الشعب فهو غاصب”، معتبرًا أن “محاولة حكومة روحاني حذف تقديم المعونات المالية الشهرية عن نحو 30 مليونًا من الشعب في العام المقبل خطوة فاشلة”.

وأضاف نجاد، أن “غالبية الشعب الإيراني كان قد أعلن دعمه لمشروع تقديم المعونات الشهرية المالية”، وتابع أن “من ينتقد إدارة حكومة حسن روحاني بعد إعلان قطع الإمدادات عن شريحة واسعة من الإيرانيين العام المقبل، يكشف عن تصرف المسؤولين بأن الأموال ملك خاص بهم”.

وكانت عملية تقديم المعونات قد تم إقرارها في عهد نجاد.

وأكد الرئيس الإيراني السابق، أن “البرلمان والحكومة اتخذا قرارًا ضد الديمقراطية ومخالفًا لحق الشعب الإيراني”.

وانخفضت ميزانية الحكومة المقترحة للدعم النقدي وغير النقدي إلى النصف تقريبًا في السنة المقبلة، وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، عرض الرئيس الإيراني مشروع ميزانية الحكومة للسنة المقبلة (ابتداء من 20 آذار/ مارس 2018)، وتقدر الميزانية العامة للحكومة بنحو 105 مليارات دولار.

وأعلنت حكومة روحاني، أنها تعتزم إلغاء الدعم النقدي لمن لديهم دخل أعلى للحد من دفع الإعانات للفئات ذات الدخل المنخفض، مشيرة إلى أنها “ستلغي المعونات المالية لنحو 34 مليونًا على الأقل في العام المقبل”، بحسب ما أفاد موقع الحكومة الإيرانية على شبكة الإنترنت.

وقالت تقارير صحفية، إن “قطع المعونات سوف يشمل نحو 41 مليون إيراني بسبب وجود عجز في الموازنة للعام المقبل”.

وتدفع الحكومة الإيرانية في كل شهر مبلغًا قدره 220 ألف ريال في حساب كل إيراني مسجّل لدى السلطات وبحاجة للدعم الحكومي.