وزير التعليم النمساوي يطالب المدرّسات بعدم ارتداء الحجاب‎

قال هاينز فسمان، وزير التعليم في حكومة اليمين المتطرف الجديدة في النمسا، إنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وإنه ينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فسمان، اليوم السبت، لصحيفة “كورير” المحلية، حول خطة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بدءًا من مدارس الحضانة، وانتهاءً بالجامعات.

وأكد “فسمان” على ضرورة عدم السماح للتلاميذ في البلاد بمغادرة المدرسة قبل تعلّمهم القراءة، والكتابة، والحساب.

وشدّد “فسمان” على ضرورة تعلم الطلاب الأجانب القادمين إلى البلاد، في بادئ الأمر اللغة الألمانية، مبينًا أنه بعد وصول الطلبة إلى مستوى معين من التعليم ينبغي أن يواصلوا دراستهم في صفوف مختلطة بدلًا من استمرارهم في صفوف خاصة بالأجانب.

وعن سؤال حول منع الحجاب في المدارس قال فسمان:”أحمل داخلي تعاطفًا مع الدولة العلمانية، وأعتقد أنه ينبغي على المدرّسات ألا يتحجّبن، باستثناء المدارس الدينية، والخاصة”.

وحول لباس التلاميذ، أوضح “فسمان” إنه لا ينوي الخوض بنقاشات في هذا الخصوص، معتبرًا أن النمسا ليست فرنسا، لذا لا ينوي مناقشة تنظيم الملابس بالنسبة للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الائتلاف النمساوية الجديدة، المؤلفة من حزب الشعب اليميني الوسط (ÖVP)، وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بدأت مهامها عقب أدائها اليمين، الاثنين الماضي.

وكان من اللافت برنامج الحكومة المعادي للأجانب واللاجئين في البلاد، وعلى رأسهم المسلمون.