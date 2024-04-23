زيلينسكي: قصف روسي يدمر برجا للبث التلفزيوني في خاركيف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن هجوما صاروخيا روسيا دمر برجا للبث التلفزيوني يبلغ طوله 240 مترا في خاركيف، واصفا ذلك بأنه مسعى متعمد من موسكو لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا غير صالحة للسكن.

وقال الزعيم الأوكراني على "تيليغرام"، إنه "أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم الجوي الذي وقع قبل بضع دقائق من حديثهما عبر الهاتف"، مضيفا أن "نية روسيا الواضحة هي جعل المدينة غير صالحة للسكن".

ويقطن خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد 1.3 مليون نسمة، وتبعد المدينة 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية ما يجعلها هدفا سهلا للصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى مع تضاؤل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وتعرضت مرافق الطاقة في خاركيف لأضرار بالغة خصوصا منذ أن بدأت روسيا الشهر الماضي استهداف نظام الطاقة بضربات كبيرة.