عشية زيارة غروسي.. مفاوضات "خلف الكواليس" بين طهران وواشنطن
كشفت صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية، عن عقد جولة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، "خلف الكواليس" عشية زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران.
ووصل غروسي إلى طهران، الإثنين، وغادرها، مساء الثلاثاء، بعد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وقالت الصحيفة، إن "المفاوضات التي تسرَّبت لوسائل الإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنت مع إعلان دول مثل سلطنة عُمان أو حتى اليابان استعدادها للوساطة، ويمكن أن يكون ذلك تأكيدًا".
وأضافت أن "عبد اللهيان اعتبر في اتصال هاتفي، الأربعاء، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بعض مطالب أطراف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي هي أمر غير مقبول بشكل مفرط".
وقال عبد اللهيان، إن "التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يسير على المسار الصحيح".
والعام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
"فرصة مناسبة"
الخبير السياسي الإيراني عبد الرضا فرجي راد، اعتبر أن "إحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن في عهد الرئيس الحالي جو بايدن يتطلب أجواءً هادئة".
وقال فرجي راد لـ"إرم نيوز"، "يبدو، الآن، أن فرصة مناسبة قد أُتيحت لإيران والولايات المتحدة للتفاوض بعيدًا عن الظهور الإعلامي والتحرك نحو حل المشكلة من أجل التوصل، أخيرًا، إلى اتفاق لخفض التوتر، ورفع العقوبات، وإحياء الاتفاق النووي".
وأوضح أن "في واشنطن وطهران من يعارض خطة إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2018".
ولفت فرجي راد، إلى أن "من يتابع تصريحات المسؤولين في إيران يجد أن هناك إمكانية للتفاوض وإحياء الاتفاق هذا قبل وصول ترامب إلى السلطة".
وقال: "بالنظر إلى أنه لم يتبقَ سوى 6 أشهر حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ومع الأخذ في الاعتبار نتائج استطلاعات الرأي، فإن هناك مؤشرات حول إعادة انتخاب ترامب، ويبدو أن إيران تحاول بذل جهد إضافي لإحياء الاتفاق النووي".