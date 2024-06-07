خبراء: فوز اليمين المتطرف بانتخابات أوروبا قد ينهي الصراع الغربي الروسي

ويعتقد خبراء روس حاورتهم "إرم نيوز"، أن الانتخابات تُعد الأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي خاصة أنها ستحدد معالم استراتيجيات الاتحاد للأعوام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة التي تسير فيها أوروبا وروسيا على خيط رفيع يهدد انقطاعه بحرب مباشرة بين القوى النووية الأوروبية وموسكو.

ويرى آخرون أن صعود اليمين المتطرف هو نتيجة طبيعية لسياسات قادة الاتحاد على مدار السنوات الماضية، والتي أوصلت العالم إلى هذا التوتر وأبعدت أوروبا من التنمية الاقتصادية إلى التنمية العسكرية.

أطلقوا النار على أقدامهم

ويعتقد الباحث في الشؤون الأوروبية فاسيلي سامويلوف، أن "وصول اليمين المتطرف وحصوله على عدد كبير من المقاعد البرلمانية الأوروبية كفيل بتغيير سياسة الاتحاد ككل سواء على الصعيد الداخلي أو ما يتعلق بالعديد من الملفات، ومنها الهجرة والضرائب والموقف الأوروبي من الصراع الدائر في أوكرانيا، حيث تحوّلت أوروبا بفضل سياسة القادة الحاليين من طرف داعم لكييف إلى طرف في الصراع ضد روسيا".