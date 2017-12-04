محكمة إسبانية تأمر بالإفراج عن 6 أعضاء في حكومة كتالونيا السابقة

أمرت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح 6 أعضاء في الحكومة الكتالونية السابقة، والاستمرار بسجن 4 آخرين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

وقال بيان صادر عن المحكمة العليا في إسبانيا، إن “بابلو ليارينا قاضي المحكمة العليا، أمر بإبقاء أوريول جانكيراس نائب رئيس إقليم كتالونيا المقال، ويواخيوم فورن وزير داخلية الإقليم السابق، وناشطين انفصاليين آخرين، في السجن من دون كفالة”.

وأوضح البيان أن “القاضي يرى أنه لا يزال يتعين النظر في ما إذا كانت تعهدات المسجونين الأربعة، بالالتزام بالقانون الإسباني، والتخلي عن استقلال كتالونيا أحادي الجانب، صحيحة وحقيقية”.

وفرض قاضي المحكمة كفالة مالية قدرها 118 ألف دولار على السياسيين الكتالونيين الستة الذين تم إيقافهم بتهمة التمرد وغيرها من الاتهامات.

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية تهم بـ “التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة”.

كما أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق رئيس الإقليم السابق كارلس بيغديمونت، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل سلموا أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية أخيرًا بالإفراج المشروط عنهم.