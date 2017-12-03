إيران تعبّر عن قلقها من خلاف الحوثيين وقوات صالح

عبّرت ايران الأحد عن أسفها للمعارك الدائرة منذ الأربعاء بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، ودعت الطرفين إلى “الهدوء وضبط النفس”.

ودعا بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بيان، كافة القوى اليمنية إلى الهدوء وضبط النفس”، معربًا عن “أسفه إزاء المواجهات الأخيرة”.

وجاء في البيان الذي نُشر على موقع الخارجية الإيرانية أن طهران تأمل “أن تحفظ كافة الفصائل، والأحزاب، والقوى السياسية والاجتماعية اليمنية وحدة الجبهة الوطنية ضد ما زعمت أنه (عدوان السعودية وحلفائها) بالبقاء متضامنة فيما بينها”.

وشهدت اليمن، السبت، تطورًا مفاجئًا في سياق أزمتها التي تعاني منها منذ ثلاث سنوات، إذ أعلن حليف الحوثيين صالح فضّ شراكته مع حلفائه، ودعا إلى قتالهم، كما دعا المملكة العربية السعودية ودول التحالف إلى فتح صفحة جديدة.

وتأتي الدعوة في وقت تدور فيه اشتباكات في العاصمة صنعاء، بين أنصار صالح والحوثيين المتحالفين معه، وسط أنباء عن سيطرة قوات صالح على أجزاء كبيرة من العاصمة، بينها مواقع حيوية.

كما وجّه صالح خلال كلمة، بثتها قناة “اليمن اليوم”، التابعة له، كافة اليمنيين للانتفاض ضد ميليشيات الحوثي، كما دعا القوات المسلحة لعدم تلقي أي أوامر من الحوثيين، مؤكدًا أن المرجعية الوحيدة ينبغي أن تكون الجيش، وقوات الأمن لحزب المؤتمر، وليس للحوثيين.