توقيف 62 أجنبيًا يشتبه في انتمائهم لـ”داعش” في إسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركي، اليوم الجمعة، 62 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم “داعش” خلال عمليات متزامنة في أحياء مختلفة بمدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، إن فرق الأمن نفّذت عمليات متزامنة عقب تلقيها معلومات استخباراتية عن استعداد مشتبهين لتنفيذ هجوم لصالح “داعش”.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات طالت 8 أحياء تابعة لإسطنبول، وأسفرت عن توقيف 62 مشتبهًا بالانتماء إلى “داعش”، يحملون جنسيات أجنبية.

وبيّنت المصادر أن فرق الأمن التركي ضبطت خلال العمليات العديد من الأجهزة الرقمية والوثائق التي تعود للتنظيم، لم يتسن التعرف على فحواها.