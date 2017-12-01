صحيفة: تأجيل زيارة ترامب لبريطانيا بسبب توتر العلاقات

كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للندن المقررة في شهر كانون الثاني (يناير) القادم تم تأجيلها بسبب التوتر بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى قوله، إن فكرة زيارة ترامب لبريطانيا كانت مطروحة بالفعل، لكنها ليست الشهر الحالي أو الشهر المقبل، فيما استبعد أن تتم في شهر كانون الثاني المقبل.

وتوترت العلاقة بين البلدين، بحسب الصحيفة، بسبب قيام ترامب بإعادة نشر تغريدات منسوبة إلى جيدا فرانسين نائبة زعيم حزب “بريطانيا أولًا”، والتي اعتبرت بأنها مسيئة للإسلام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب كان سيزور بريطانيا بداية عام 2018 في أول زيارة رسمية له، لكنه لن يلتقي الملكة اليزابيث الثانية.