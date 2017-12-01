خليفة موغابي يعين مسؤولين عسكريين بمناصب وزارية في زيمبابوي

عين رئيس زيمبابوي الجديد إمرسون منانغاغوا مسؤولين عسكريين كبارًا في مناصب بارزة بحكومته الجديدة واختار وزيرًا مخضرمًا لتولي وزارة المالية.

وأدى منانغاغوا اليمين رئيسًا للبلاد الجمعة الماضية بعد أن تنحى روبرت موغابي (93 عامًا) من الرئاسة تحت ضغط من الجيش.

وتقرر تعيين باتريك تشيناماسا وزيرًا للمالية وبيرانس شيري المارشال بالقوات الجوية وزيرًا للأراضي والميجر جنرال سيبوسيسو مويو وزيرًا للخارجية ضمن تعيينات أخرى.

وأعاد منانغاغوا وجوهًا كثيرة من عهد موغابي، وهو ما قد يحبط شعب زيمبابوي الذي كان يتوقع حكومة ذات قاعدة عريضة وانفصالًا عن الماضي.

وفي الشهر الماضي انتقل تشيناماسا، الذي كان وزيرًا للمالية في حكومة موغابي، إلى وزارة جديدة للأمن الإلكتروني خلال تعديل وزاري.

وتقرر دمج وزارة الأمن الإلكتروني في وزارة المعلومات التي يتولاها سوبا مانديوانزيرا الذي كان نائب وزير في حكومة موغابي.

ويواجه منانغاغوا تحديات جسامًا وبخاصة على صعيد الاقتصاد الذي يئن تحت وطأة نقص حاد في العملة الصعبة منع البنوك من توفير السيولة لعملائها.