روسيا تسعى لتطوير نظام قادر على إسقاط الأقمار الصناعية

أعلن نائب معهد البحوث الـ46 لدى وزارة الدفاع الروسية أوليج أجوفز، أن روسيا ستعمل في إطار برنامج أسلحة الدولة الجديد “2018-2027″، على تطوير نظام متحرك لمحاربة الأقمار الصناعية (رودولف).

ويشير تقرير لموقع سبوتنيك، نشر اليوم الخميس، إلى أن الشركات العسكرية وممثلين عن وزارة الدفاع، أعلنوا مرات عديدة عن أعمال تصميم أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، ولاسيما في إطار مشروع بيلينا، إلا أن نظام رودولف يتم الإعلان عنه لأوّل مرة.

وأضاف نائب المعهد في مداخلته أمام مجلس الاتحاد، أنه بالإضافة إلى نظام “رودولف” المتحرك، تقوم روسيا بتطوير نظام تحكم متنقل قائم على الأرض ضد أقمار الاتصالات الصناعية “Tyrada-2S”.

وأضاف التقرير أن البرنامج الجديد يتضمّن تطوير نظام صاروخي استراتيجي، “سارمات”، وطائرات مقاتلة متعددة الأغراض “Su-35S”، وصاروخ فوق صوتي، ونظام صواريخ أرض-جو من طراز S-500 وأسلحة أخرى.

وتقوم الحكومة الروسية حاليًا بدراسة برنامج أسلحة الدولة الجديد، وسيتم تقديمه بحلول 15 من شهر كانون الأول/ديسمبر إلى الرئاسة.