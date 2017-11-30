عزل قائد سرب العروض الجوية في سلاح الجو الأمريكي

قال الجيش الأمريكي، إنه عزل قائد سرب “ثندربيردز”، الذي يضم نخبة من الطيارين، يمثلون سلاح الجو في العروض الجوية؛ وذلك لفقدان الثقة في أسلوب قيادته.

وذكر سلاح الجو، أمس الأربعاء، أن اللفتنانت كولونيل جيسون هيرد، قاد الفريق بشكل جيد، ولكن الجيش، فقد “الثقة في قيادته وأسلوب إدارته للمخاطر”.

وقال الميجور راي جيفري، المتحدث باسم “ثندربيردز”، في بيان منفصل، إنه لم يتم عزل هيرد بسبب حادث تحطم طائرة، وقع مؤخرًا.

وقال جيفري:” بينما قاد هيرد موسمًا ناجحًا جدًا، في استعراضات 2017، تضمن 72 استعراضًا في 39 موقعًا، إلا أنه ثارت مخاوف من أن أسلوبه في قيادة الفريق؛ يؤدي إلى زيادة المخاطر خلال الاستعراض، وهو ما يضعف من ديناميكية الفريق”.

وأظهر تحقيق، أن حادثًا وقع في يونيو/ حزيران، تحطمت فيه مقاتلة إف-16، تابعة لسرب ثندربيردز؛ كان بسبب طيرانها بسرعة أكبر من اللازم، وعدم وجود مسافة كافية للتوقف، عند الهبوط على مدرج مبلل، وأصيب قائد الطائرة في الحادث.