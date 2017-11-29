إيران تمنع طائرة رئيس وزراء بلغاريا من المرور في أجوائها أثناء توجهه إلى السعودية

قالت السلطات البلغارية، الأربعاء، إن إيران منعت طائرة رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، من المرور في أجوائها، خلال توجهه إلى السعودية في زيارة رسمية.

وذكرت وزيرة الخارجية البلغارية، إيكاترينا زخارييفا، في بيان اليوم الأربعاء، أن الطائرة عادت إلى تركيا، وبمساعدة السلطات التركية، تمكنت من الحصول على التصاريح اللازمة للعبور من أجواء العراق، والتوجه إلى السعودية ووصلتها بالفعل.

وأوضحت أن “الطائرة لديها كافة الوثائق الدبلوماسية المطلوبة للرحلة”، مؤكدة “أن وزارتها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صوفيا، لتقديم توضيحات حول الحادث”.

وأضافت أن “السلطات الإيرانية أشارت إلى أنها لم تكن تعلم أن رئيس الوزراء على متن الطائرة، وأن الطائرة انحرفت قليلًا عن مسارها، وهو ما استدعى دعوتها الى مغادرة الأجواء، دون تفاصيل”.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية.