تيريزا ماي تصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة

المصدر: أ ف ب

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، في زيارة مفاجئة التقت خلالها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وفق ما أفاد مسؤول حكومي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء حيدر حمادة إن “العبادي استقبل رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها”.

ولفت حمادة إلى أن الطرفين “بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إعادة الاستقرار والتعاون الاقتصادي وأوضاع المنطقة والتأكيد على وحدة العراق واحترام دستوره”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية بدأت اليوم الأربعاء جولة خارجية تشمل السعودية والأردن ولم يتم الإعلان مسبقًا عن نيتها زيارة العراق.