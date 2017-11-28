3 إصابات بانفجار قنبلة استهدفت جنودًا فرنسيين خلال زيارة ماكرون لبوركينا فاسو

المصدر: أ.ف.ب

أكد مصدر أمني صباح اليوم، إصابة 3 مدنيين جراء القاء قنبلة استهدفت جنودا فرنسيين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبوركينا فاسو.

ووصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليل الاثنين إلى واغادوغو المحطة الأولى من جولة إفريقية تستمر ثلاثة أيام وتشمل أيضا ساحل العاج وغانا.

وعلى غرار أسلافه، سيستغل ماكرون زيارته الأولى للبلدان الثلاثة، من أجل وضع إطار للسياسة التي سيعتمدها إزاء إفريقيا خلال ولايته.

وبعد لقائه رئيس بوركينا فاسو، يُلقي ماكرون خطابا أمام 800 طالب من جامعة واغادوغو.

ويزور ماكرون الأربعاء محطة الطاقة الشمسية العملاقة في زاغتولي، وهي الأكبر في غرب افريقيا، قبل أن يغادر إلى ابيدجان حيث تُعقد القمة الأوروبية الإفريقية الخامسة.