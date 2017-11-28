مخمور يطعن عمدة مدينة ألمانية بسبب سياسته تجاه المهاجرين

تعرض عمدة مدينة ألتينا الألمانية، أندرياس هولشتين، في وقت متأخر من مساء الاثنين لحادث طعن داخل مطعم، ووصفت السلطات الهجوم بأنه مدفوع بأسباب سياسية.

وكان المهاجم، الذي تردد أنه مخمور، قد سأل هولشتين، ما إذا كان عمدة المدينة قبل أن يطعنه.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، ارمين لاسشيت: إن “(هولشتين) في المستشفى – وحياته ليست في خطر”. وأضاف أن “السلطات تمضي بناء على افتراض أن هناك دوافع سياسية للهجوم”.

وتردد أن المهاجم الذي ألقت الشرطة القبض عليه أدلى بملاحظات بشأن السياسات ذات الصلة باللاجئين.

ومن المعروف أن مدينة ألتينا قبلت لاجئين بشكل أكبر مما هو مطلوب من حيث الحصص الوطنية. وهولشتين عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة آنجيلا ميركل.

وقال لاسشيت : “هذا العنف في ولايتنا ضد المسؤولين المنتخبين، وضد رؤساء البلديات، الذين يهتمون برفاهية مدنهم، هو أمر بغيض”.