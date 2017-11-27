ترامب يقترح “جائزة” لوسائل الإعلام “الكاذبة”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن وسائل الإعلام الأمريكية يجب أن تتنافس على “جائزة الأنباء الكاذبة “، موجهًا انتقادًا آخر لوسائل الاعلام لما يرى أنها أوردت تغطية سلبية لفترة رئاسته.

وكتب ترامب في تغريدة: “يجب أن يكون لدينا مسابقة عن أي من الشبكات هي الأكثر افتقارًا للصدق وفسادًا و/أو تشويهًا في تغطيتها السياسية لرئيسكم المفضل (أنا)”، مستثنيًا شبكته المفضلة فوكس من النقد.

وأضاف على موقع “تويتر”: “كلهم سيئون وفائزون يستحقون جائزة الأنباء الكاذبة!”.

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك تقرير بعينه أدى إلى أحدث ثورات الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد وجه انتقادات منتظمة لوسائل الإعلام التي تركز على شخصه عبر الإنترنت لسنوات، وهاجم بشكل روتيني شبكات بث وصحف وحتى صحفيين خلال مؤتمراته الانتخابية العام الماضي.

وانتقد ترامب أيضًا الدمج المقترح لعملاق الاتصالات “ايه تي & تي” وشركة الإعلام “تايم وارنر” التي تمتلك “سي إن إن”، واصفًا إياه الأسبوع الماضي بـ”صفقة ليست جيدة للبلاد”، وتتخذ وزارة العدل إجراءات قضائية الآن لمنع هذا الدمج.