ترامب: CNN مصدر مهم للأخبار الكاذبة في العالم

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، شبكة CNN الأمريكية، مؤكدا أنها تعد مصدرا مهما للأخبار الكاذبة، حيث تعطي صورة سيئة عن الأمة الأمريكية للعالم.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، إن “فوكس نيوز” أكثر أهمية في أمريكا من الـCNN لكن الأخيرة أكثر أهمية دوليا و تعد مصدرا مهما للأخبار الكاذبة وهي تمثل أمتنا بشكل سيئ في العالم.. العالم الخارجي لا يرى الحقيقة بسببها.

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2017