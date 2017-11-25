ترامب: CNN مصدر مهم للأخبار الكاذبة في العالم

ترامب: CNN مصدر مهم للأخبار الكاذبة في العالم

المصدر: فريق التحرير

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، شبكة CNN  الأمريكية، مؤكدا أنها تعد مصدرا مهما للأخبار الكاذبة، حيث تعطي صورة سيئة عن الأمة الأمريكية للعالم.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، إن “فوكس نيوز” أكثر أهمية في أمريكا من الـCNN لكن الأخيرة أكثر أهمية دوليا و تعد مصدرا مهما للأخبار الكاذبة وهي تمثل أمتنا بشكل سيئ في العالم.. العالم الخارجي لا يرى الحقيقة بسببها.

وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب شبكة CNN إذ سبق له مهاجمتها بعد  تقريرها الذي رفضت فيه صحة ما جاء في تصريحاته سابقا عن تصويت الملايين بصورة غير شرعية لصالح منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

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