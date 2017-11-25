الجيش الباكستاني يساعد الشرطة في فض معتصمين أغلقوا الطرق المؤيدة إلى العاصمة (صور)

طلبت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، من الجيش مساعدة الشرطة في فض اعتصام ينظمه إسلاميون يسدون الطرق الرئيسة المؤيدة للعاصمة إسلام اباد منذ أكثر من أسبوعين.

ونقل التلفزيون الباكستاني الرسمي عن إخطار وزارة الداخلية قولها “الجيش استدعي لضبط القانون والسيطرة على الموقف في العاصمة”.

وخاضت الشرطة الباكستانية معارك كر وفر السبت مع نشطاء من حزب حركة لبيك يا رسول الله الذين رشقوها بالحجارة لكنها فشلت في إبعاد النشطاء الذين يسدون الشوارع المؤدية للعاصمة.

وبحلول المساء انضم متظاهرون آخرون للمشاركين في الاعتصام وانتقلت الاحتجاجات إلى مدن رئيسة أخرى حيث يلوح النشطاء بعصي ويهاجمون السيارات في بعض المناطق.