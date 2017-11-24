مقتل ضابط باكستاني كبير بهجوم انتحاري في بيشاور 

قالت الشرطة الباكستانية، إن انتحاريًا قتل ضابطًا كبيرًا وأحد حراسه بمدينة بيشاور اليوم الجمعة، من خلال تفجير نفسه على دراجة نارية.

وذكر قائد شرطة المدينة طاهر خان، أن المفتش العام أشرف نور كان يغادر منزله متوجهًا إلى عمله عندما اصطدم المفجر بسيارته.

وأضاف أن النيران التهمت سيارة الضابط، مما أدى إلى مقتله على الفور، مشيرًا إلى أن أحد حراسه الخمسة توفي في المستشفى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وندد رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي بالهجوم، وقال:” لن يتسنى لأحد أن يهز إصرارنا على القضاء على خطر الإرهاب”.

وبيشاور هي عاصمة إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.