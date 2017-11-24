البحرية الأمريكية توقف البحث عن 3 من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبين

قالت البحرية الأمريكية، إنها أوقفت عمليات البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا منذ تحطم طائرة نقل في بحر الفلبين إلى الجنوب من اليابان يوم الأربعاء، حين كانت في طريقها إلى حاملة الطائرات رونالد ريجان.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان صحفي “على مدى يومين غطت ثماني سفن تابعة للبحرية الأمريكية، وقوات الدفاع البحرية اليابانية وثلاثة أسراب طائرات هليكوبتر وطائرات دورية بحرية مساحة نحو ألف ميل بحري مربع”.

وتم إنقاذ ثمانية آخرين كانوا على متن الطائرة، بعد وقت قليل من سقوطها ونقلوا إلى حاملة الطائرات رونالد ريجان.

وكانت الطائرة تقوم برحلة روتينية يوم الأربعاء لنقل ركاب وشحنات من قاعدة إيواكوني الجوية التابعة لمشاة البحرية في اليابان إلى حاملة الطائرات.

والطائرة في الخدمة منذ أكثر من 50 عامًا. وقالت البحرية الأمريكية، إنها تحقق في سبب سقوطها.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين يوم الأربعاء، إن البحرية الأمريكية أبلغته بأن الحادث ربما وقع نتيجة خلل في المحرك.