أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية مشتركة أوائل ديسمبر

قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة إن من المقرر أن تجري القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية تدريباتها المشتركة المعتادة أوائل الشهر القادم.

وأضاف المسؤول أن التدريبات التي تقام من الرابع إلى الثامن من ديسمبر كانون الأول ستشارك فيها ست طائرات شبح من طراز إف-22 رابتور.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هذا سيكون أكبر عدد من المقاتلات من طراز إف-22 يشارك في نفس المناورة حتى الآن.

وتقيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذه المناورات كل ستة أشهر.

وشارك نحو 16 ألف جندي أمريكي في المناورات السابقة.

وتأتي التدريبات بينما تواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، متحدية الإدانات والعقوبات الدولية، وإن كانت لم تجر تجارب منذ شهرين. وتحتج بيونجيانج بشدة على المناورات المشتركة إذ تعتبرها عدوانًا عليها.