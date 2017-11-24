الرئيس الفلبيني يتخلى عن عملية السلام مع المتمردين الماويين

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إن الرئيس أنهى عملية السلام مع المتمردين الذين يقودهم الماويون، وذلك لاستمرار الأعمال القتالية على الرغم من المفاوضات.

وكان إنهاء الصراع الممتد منذ قرابة نصف قرن، وقتل فيه أكثر من 40 ألف شخص بين أولويات دوتيرتي منذ توليه منصبه في يونيو حزيران العام الماضي.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر الخميس “يؤسفنا أن أعضاءهم فشلوا في إظهار إخلاص والتزام بالسعي إلى مفاوضات سلام حقيقية وذات مغزى”.

وأضاف “كما نعلم جميعًا، الرئيس كان يريد دومًا أن يخلف تركة للسلام في عهد إدارته.. في الحقيقة هو بذل جهدًا كبيرًا من أجل السلام”.

ووقع الرئيس أمس الخميس إعلانًا ينهي محادثات السلام التي جرت بوساطة النرويج.

وفي مايو أيار ألغى مفاوضو السلام الحكوميون جولة جديدة من المحادثات الرسمية مع المتمردين بقيادة الماويين في هولندا بعد أن كثفوا هجماتهم في الريف.

وقال خوسيه ماريا سيسون المستشار السياسي للجبهة الوطنية الديمقراطية بالفلبين في بيان إن القوى الثورية الآن لم يعد لديها خيار سوى تكثيف حرب العصابات في المناطق الريفية.

وقالت الجبهة الوطنية الديمقراطية الذراع السياسية للمقاتلين الماويين إنها تأسف لإلغاء المحادثات بشأن إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضرورية من جانب واحد.