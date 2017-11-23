القضاء الإيطالي يصدر أحكامًا جديدة في حق “ملاكم داعش” وخليته

أكدت محكمة الجنايات بمدينة ميلانو الإيطالية الحكم الابتدائي الصادر بحق بطل الكيك بوكسينغ السابق المغربي عبد الرحيم متحرك، الملقب بـ”ملاكم داعش” والقاضي بسجنه لمدة 6 سنوات.

وأُدين متحرك بتهمة التخطيط للالتحاق بصفوف تنظيم داعش برفقة زوجته، فيما شهدت الأحكام الصادرة بحق زوجته وباقي أفراد الخلية بعض التعديلات، حيث خففت المحكمة القرار الصادر بحق زوجته سلمى بنشرقي، من 5 إلى 3 سنوات، مع تمتعها بحق حضانة أبنائها.

وكان الحكم الابتدائي قد جرّدها من حق السلطة الأبوية، مما يسمح لها بالتقدم بطلب لقضاء عقوبتها في إطار الإقامة الجبرية لرعاية ابنيها الصغيرين.

وتمكنت وحدة مكافة الإرهاب بميلانو من ضبط أفراد الخلية في نيسان/أبريل 2016، بناء على التحريات التي تلت إلقاء القبض على الزوجين متحرك و بنشرقي، اللذين كانا يخططان للالتحاق بداعش في سوريا.

وضمّت الخلية الأسماء المذكورة أعلاه، وأبرزها وفاء القرشي، التي كانت تسعى لتسهيل سفر الزوجين، بعدما ربطت الاتصال بشقيقها محمد، الذي التحق هو وزوجته الإيطالية وأبناؤهما بالتنظيم في صيف عام 2015.