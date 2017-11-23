تشاد ترفض مزاعم أمريكية بتلقي رئيسها رشا‎

رفضت تشاد، مزاعم أمريكية، بتلقي رئيسها إدريس ديبي، رشوة قدرها مليونا دولار، مقابل منح شركة طاقة صينية حقوقًا نفطية، دون تنافس دولي.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، عن توجيه اتهامات إلى شي بينغ باتريك هو، وزير الشؤون الداخلية السابق في هونغ كونغ ، ووزير الخارجية السنغالي السابق شيخ جاديو، بدفع رشا، لمسؤولين رفيعي المستوى، في تشاد وأوغندا.

وقالت الحكومة التشادية في بيان، مساء الأربعاء، إنها “غاضبة، وترفض هذا الهجوم العنيف، على رئيس دولتنا”، مضيفة أن ديبي يسعى دائما للتمسك بالشفافية، في قطاعات الموارد الطبيعية في تشاد.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن جاديو تلقى 400 ألف دولار من شي، عن طريق تحويلات بنكية من نيويورك؛ للعب دور الوسيط في توصيل رشا إلى ديبي، نيابة عن شركة طاقة لم يذكر اسمها، مقرها شنغهاي.

ولم يدل شي ولا جاديو، اللذان اعتقلا الأسبوع الماضي، بأي تعليق علني، على الاتهامات الموجهة إليهما.

وتضخ تشاد، وهي دولة غير ساحلية، حوالي 130 ألف برميل من النفط يوميًا. وتأتي في المركز الثالث، في ذيل قائمة مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وفي المركز 159 بين 176 دولة على مؤشر مدركات الفساد، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.