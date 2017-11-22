توجيه اتهامات بالإرهاب والقتل لمنفذ هجوم الشاحنة في نيويورك الشهر الماضي

ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات بالإرهاب والقتل لسيف الله سايبوف منفذ هجوم الشاحنة في مانهاتن السفلى الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص الشهر الماضي.

وألقت السلطات القبض على سايبوف فور الهجوم الذي وقع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول واقتحم خلاله المتهم مسارًا للدراجات في مدينة نيويورك بشاحنته، وتحتجزه السلطات الاتحادية منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة العدل إن لائحة الاتهام تضم ثماني تهم بالقتل و12 تهمة بالشروع في القتل وتهمة بتقديم ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش وتهمة بممارسة العنف وتدمير مركبة مما أفضى إلى مقتل الثمانية.

ونقل سايبوف، وهو مهاجر أوزبكي، إلى المستشفى بعد أن أطلق عليه شرطي الرصاص في بطنه قبل اعتقاله.

وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجوم الذي كان أعنف عمل يشتبه في ارتباطه بالإرهاب يقع في المدينة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وخمسة من الضحايا أرجنتينيون كانوا ضمن مجموعة في نيويورك للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتخرجهم من المدرسة الثانوية، كما قتلت امرأة بلجيكية ورجل من نيوجيرسي.

وأبلغ سايبوف المحققين إنه استلهم ما فعل من مشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية لداعش على هاتفه المحمول وإنه يشعر بالرضا عما فعله، وطلب سايبوف السماح له بتعليق راية التنظيم المتشدد في غرفته بمستشفى في نيويورك.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعدام سايبوف، وقال ترامب على تويتر عقب الهجوم إن داعش أعلن أن “الحيوان المنحط” الذي قتل وأصاب “أشخاصًا رائعين في ويست سايد” من مانهاتن السفلى أحد جنودها.

وأضاف ترامب على تويتر “وبناء على ذلك استهدف الجيش داعش بصورة أشد كثيرًا على مدى اليومين الماضيين، سيدفعون ثمنًا باهظًا مقابل كل هجوم علينا”.

وكان ترامب اقترح إرسال سايبوف إلى السجن العسكري بخليج غوانتانامو في كوبا حيث يحتجز المشتبه بأنهم إرهابيون لكنه قال لاحقًا إن فعل ذلك معقد للغاية.

وتعتقد شقيقة سايبوف أنه تعرض لعملية غسيل دماغ وناشدت ترامب ضمان حصوله على محاكمة عادلة.